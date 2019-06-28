Путин и Трамп обсудили украинских моряков 

Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Пескова, тема была затронута Трампом. Путин дал ему необходимые разъяснения по этому вопросу, отметил в Кремле.
Песков также по итогам встречи отметил, что констатирует конструктивный подход Трампа, а также "желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве".
Ранее сообщалось, что Трамп пожаловался Путину на фейковые новости.
Лидера США и РФ встретились в ходе саммита G20 в Осаке.