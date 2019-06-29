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«Само пройдет»: Меркель сделала заявление о своем здоровье 

Рамблер + ещё 5 15 минут назад
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у нее нет никаких серьезных проблем со здоровьем.
«Уверена, что как это появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо», — сказала она журналистам, сообщает ТАСС.
Приступ дрожи, настолько сильной, что ее невозможно было не заметить, у канцлера случился, когда 18 июня она принимала президента Украины Владимира Зеленского. Оба политика стояли во время исполнения национальных гимнов, Меркель пыталась справится со своим состоянием. Переговоры продлились полтора часа. По словам главы кабмина, она "выпила как минимум три стакана воды", после чего ее состояние стабилизировалось.
27 июня во время приема у президента ФРГ за несколько часов до вылета в Осаку у Меркель случился похожий приступ.
В мире , Видео , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , ИТАР-ТАСС , Германия
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