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Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем 

ТАСС + ещё 4 54 минуты назад
Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем. Об этом она заявила в субботу в Осаке, комментируя недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий.
"Уверена, что как это появилось, так само и пройдет, — цитирует ее агентство DPA. — Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо".
18 июня канцлер принимала президента Украины Владимира Зеленского и неожиданно во время исполнения национальных гимнов начала испытывать сильную дрожь. Окружающие обратили на это внимание, однако никто не решился подойти к ней, видимо из-за опасения нарушить протокол. После этого Меркель и Зеленский отправились на переговоры и вышли к прессе примерно через полтора часа. Канцлер сказала, что "выпила как минимум три стакана воды", после чего недомогание прошло.
27 июня глава кабмина испытала аналогичный приступ. Это произошло во время приема у президента ФРГ за несколько часов до вылета в Осаку.
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Комментарии21
В мире , Видео , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , ИА DPA , Германия , Осака
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