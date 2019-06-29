Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем. Об этом она заявила в субботу в Осаке , комментируя недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий.

"Уверена, что как это появилось, так само и пройдет, — цитирует ее агентство DPA. — Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо".

18 июня канцлер принимала президента Украины Владимира Зеленского и неожиданно во время исполнения национальных гимнов начала испытывать сильную дрожь. Окружающие обратили на это внимание, однако никто не решился подойти к ней, видимо из-за опасения нарушить протокол. После этого Меркель и Зеленский отправились на переговоры и вышли к прессе примерно через полтора часа. Канцлер сказала, что "выпила как минимум три стакана воды", после чего недомогание прошло.

27 июня глава кабмина испытала аналогичный приступ. Это произошло во время приема у президента ФРГ за несколько часов до вылета в Осаку.