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Сеул признал позитивную роль Москвы в урегулировании на Корейском полуострове 

Парламентская газета + ещё 6 1 час назад
Фото: KREMLIN.RU
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке в пятницу отметил конструктивную роль Москвы в продвижении мира на Корейском полуострове.
Южнокорейский лидер заявил, что благотворное российское влияние помогает в процессе продвижения мира на Корейском полуострове, в связи с чем он намерен и в дальнейшем поддерживать тесные контакты и сотрудничество с РФ.
Мун Чжэ Ин также поблагодарил Путина за позицию о необходимости достижения денуклеаризации через диалог.
В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что отношения между Москвой и Сеулом активно развиваются: растёт товарооборот, многое делается в парламентском измерении.
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В мире , Азия , Политика , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Южная Корея , Осака
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