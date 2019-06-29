Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке в пятницу отметил конструктивную роль Москвы в продвижении мира на Корейском полуострове.
Южнокорейский лидер заявил, что благотворное российское влияние помогает в процессе продвижения мира на Корейском полуострове, в связи с чем он намерен и в дальнейшем поддерживать тесные контакты и сотрудничество с РФ.
Мун Чжэ Ин также поблагодарил Путина за позицию о необходимости достижения денуклеаризации через диалог.
В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что отношения между Москвой и Сеулом активно развиваются: растёт товарооборот, многое делается в парламентском измерении.