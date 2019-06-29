Сеул признал позитивную роль Москвы в урегулировании на Корейском полуострове

Южнокорейский лидер заявил, что благотворное российское влияние помогает в процессе продвижения мира на Корейском полуострове, в связи с чем он намерен и в дальнейшем поддерживать тесные контакты и сотрудничество с РФ.

Мун Чжэ Ин также поблагодарил Путина за позицию о необходимости достижения денуклеаризации через диалог.