Конституцию Украины выпустят в виде комиксов

Книга для детей выйдет в формате комикса, где в доступной форме будет рассказано об Основном законе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил 28 июня граждан страны с Днем конституции на своей странице в Facebook.

Украинский лидер рассказал о планах издательства «Основы» создать Основной закон, который будет понятен даже маленьким детям. Детская конституция будет представлена в виде комиксов. Рабочими эскизами Зеленский поделился в социальной сети.

Глава украинского государства также призвал граждан принять участие во флешмобе: рассказать о своей любимой статье из Конституции Украины в видео и опубликовать под хэштегом «Моя любимая статья».