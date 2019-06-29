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Конституцию Украины выпустят в виде комиксов 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Facebook
Книга для детей выйдет в формате комикса, где в доступной форме будет рассказано об Основном законе Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил 28 июня граждан страны с Днем конституции на своей странице в Facebook.
Украинский лидер рассказал о планах издательства «Основы» создать Основной закон, который будет понятен даже маленьким детям. Детская конституция будет представлена в виде комиксов. Рабочими эскизами Зеленский поделился в социальной сети.
Глава украинского государства также призвал граждан принять участие во флешмобе: рассказать о своей любимой статье из Конституции Украины в видео и опубликовать под хэштегом «Моя любимая статья».
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В мире , Украина , Выборы на Украине , Владимир Зеленский
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