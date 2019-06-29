Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу на полях саммита G20 в Осаке.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Марка Шорта, главу аппарата вице-президента США Майкла Пенса, главной темой переговоров станет покупка Анкарой у Москвы ракетных систем С-400
Я думаю, вы можете быть уверены, что об этом пойдет речь во время разговора, — сказал Шорт.
Ранее президент России Владимир Путин провел полуторачасоввые переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, которого также пригласил в Москву на празднование торжеств 75-летнего юбилея победы во второй мировой войне, писал News.ru.