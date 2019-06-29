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Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы 

RT на русском + ещё 25 33 минуты назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить парад в честь 75-летия Победы в 2020 году.
«Дональд Трамп весьма конструктивно отреагировал…, достаточно эмоционально и сказал, что, действительно, еще раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией важно», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Он добавил, что в ближайшие дни приглашение будет официально направлено.
Также президент России пригласил французского лидера Эммануэля Макрона на парад в честь 75-летия Победы в 2020 году.
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В мире , Политика , США , День Победы , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Первый канал , РИА Новости
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