Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить парад в честь 75-летия Победы в 2020 году.
«Дональд Трамп весьма конструктивно отреагировал…, достаточно эмоционально и сказал, что, действительно, еще раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией важно», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Он добавил, что в ближайшие дни приглашение будет официально направлено.
Также президент России пригласил французского лидера Эммануэля Макрона на парад в честь 75-летия Победы в 2020 году.