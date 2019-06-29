Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы

«Дональд Трамп весьма конструктивно отреагировал…, достаточно эмоционально и сказал, что, действительно, еще раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией важно», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Он добавил, что в ближайшие дни приглашение будет официально направлено.