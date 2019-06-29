Александр Куницкий, который баллотируется в депутаты от партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" в Харькове, имеет двойное гражданство — Украины и Израиля, сообщил в пятницу украинский "5 канал".
Согласно конституции, на Украине официально разрешено иметь только одно гражданство. Наличие второго гражданства является основанием для утраты гражданства Украины. Кроме того, согласно закону о государственной службе, на такую службу не может вступить лицо, имеющее гражданство другого государства.
"По 169-му одномандатному избирательному округу в городе Харьков от партии "Слуга народа" будет баллотироваться блогер с израильским гражданством — Александр Куницкий. Мужчина не проживает в Харькове", — говорится в сюжете.
По данным журналистов, о наличии у Куницкого гражданства Израиля свидетельствует предоставленная израильским ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества "гражданина Израиля Александра Куницкого". Сам Куницкий наличие гражданства Израиля опровергает.
"Сам блогер еще до начала избирательной кампании продемонстрировал свое гражданство Израиля, пребывая там длительное время, о чем говорят материалы, опубликованные в его видеоблоге. Так, на одном из видео Александр спорит с полицейским и называет свое место проживания в Израиле в городе Хайфа… Кроме того, есть еще один прецедент… он требовал переводчика с украинского языка на свой родной иврит. В 2018 году в Борисполе на Киевской автотрассе видеоблогер, общаясь с полицией, обвинил правоохранителей в незаконном блокировании его авто", — добавили в сюжете "5 канала".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе — половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.