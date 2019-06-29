СМИ сообщили о двойном гражданстве кандидата от партии Зеленского

Согласно конституции, на Украине официально разрешено иметь только одно гражданство. Наличие второго гражданства является основанием для утраты гражданства Украины. Кроме того, согласно закону о государственной службе, на такую службу не может вступить лицо, имеющее гражданство другого государства.

"По 169-му одномандатному избирательному округу в городе Харьков от партии "Слуга народа" будет баллотироваться блогер с израильским гражданством — Александр Куницкий. Мужчина не проживает в Харькове", — говорится в сюжете.

По данным журналистов, о наличии у Куницкого гражданства Израиля свидетельствует предоставленная израильским ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества "гражданина Израиля Александра Куницкого". Сам Куницкий наличие гражданства Израиля опровергает.

"Сам блогер еще до начала избирательной кампании продемонстрировал свое гражданство Израиля, пребывая там длительное время, о чем говорят материалы, опубликованные в его видеоблоге. Так, на одном из видео Александр спорит с полицейским и называет свое место проживания в Израиле в городе Хайфа… Кроме того, есть еще один прецедент… он требовал переводчика с украинского языка на свой родной иврит. В 2018 году в Борисполе на Киевской автотрассе видеоблогер, общаясь с полицией, обвинил правоохранителей в незаконном блокировании его авто", — добавили в сюжете "5 канала".