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Трамп рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном в воскресенье 

РИА Новости + ещё 56 59 минут назад
Фото: © AP Photo / Susan Walsh, pool
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в воскресенье.
"Я еду в демилитаризованную зону и, насколько я понимаю, они хотят встретиться, а я бы хотел поздороваться. Это будет очень коротко", — сказал Трамп, выступая перед группой южнокорейских бизнесменов. Слова президента США передали американские телеканалы.
Ранее Трамп предложил Ким Чен Ыну краткую встречу. Официальная программа Трампа предполагает, что он пробудет в демилитаризованной зоне около 15 минут в воскресенье.
"Разговаривая, мы ничего не теряем", — добавил Трамп.
По его словам, встреча пока что не определена окончательно. "Посмотрим, что будет, ничто еще не окончательно", — сказал Трамп.
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В мире , Ближний Восток , Политика , Чен Ким , Дональд Трамп
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