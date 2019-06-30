Трамп рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном в воскресенье

"Я еду в демилитаризованную зону и, насколько я понимаю, они хотят встретиться, а я бы хотел поздороваться. Это будет очень коротко", — сказал Трамп, выступая перед группой южнокорейских бизнесменов. Слова президента США передали американские телеканалы.

Ранее Трамп предложил Ким Чен Ыну краткую встречу. Официальная программа Трампа предполагает, что он пробудет в демилитаризованной зоне около 15 минут в воскресенье.

"Разговаривая, мы ничего не теряем", — добавил Трамп.

По его словам, встреча пока что не определена окончательно. "Посмотрим, что будет, ничто еще не окончательно", — сказал Трамп.