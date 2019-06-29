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В Осаке закончилась встреча Трампа и Си Цзиньпина 

РИА Новости + ещё 20 33 минуты назад
Фото: © AP Photo / Susan Walsh
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа завершилась в Осаке, сообщает Центральное телевидение Китая.
Двусторонняя встреча между лидерами двух стран, от которой все ожидают урегулирования торгово-экономического спора, началась в Осаке в 11.50 (5.50 мск) по местному времени на полях саммита G20.
"Встреча председателя Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа завершилась, переговоры длились 80 минут", — говорится в сообщении.
Других подробностей пока не приводится.
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В мире , Азия , США , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Китай , Осака
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