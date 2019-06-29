В Осаке закончилась встреча Трампа и Си Цзиньпина

Двусторонняя встреча между лидерами двух стран, от которой все ожидают урегулирования торгово-экономического спора, началась в Осаке в 11.50 (5.50 мск) по местному времени на полях саммита G20.

"Встреча председателя Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа завершилась, переговоры длились 80 минут", — говорится в сообщении.

Других подробностей пока не приводится.