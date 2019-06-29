Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии за борьбу с терроризмом

"Вы проделали впечатляющую работу (в борьбе с терроризмом)", — сказал Трамп на открытии двусторонней встречи с принцем на полях саммита "большой двадцатки".

Трамп не ответил на вопросы журналистов о том, будет ли он поднимать на встрече тему убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.