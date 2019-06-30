Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии

На кадрах видно, как Трамп, проходя мимо бин Салмана, притрагивается к его плечу. Принц оборачивается, но никого не видит, потому что американский президент уже ушел с этого места. После этого бин Салман смотрит в другую сторону и замечает там Трампа.

Саммит «Большой двадцатки» прошел в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.