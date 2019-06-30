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Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии 

Lenta.ru + ещё 16 45 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте издания AjelNews24.
На кадрах видно, как Трамп, проходя мимо бин Салмана, притрагивается к его плечу. Принц оборачивается, но никого не видит, потому что американский президент уже ушел с этого места. После этого бин Салман смотрит в другую сторону и замечает там Трампа.
Саммит «Большой двадцатки» прошел в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.
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В мире , Конфликты , США , Дональд Трамп , Саудовская Аравия
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