Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кикабидзе выдвинул условие для возвращения в Россию 

Рамблер 7 минут назад
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе пообещал спеть в Москве, когда Россия и Грузия помирятся. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».
Россияне разнесли Кикабидзе за позицию по Грузии
«Однажды мы помиримся. И если буду жив, в чем очень сомневаюсь, я первый приеду на концерт во имя этого великого мира. И буду петь», — сказал Кикабидзе.
Артист заявил, что очень любит российский народ и в школе имел пятерку по русскому языку.
По словам Кикабидзе, народы России и Грузии должны «жить с песней, с цветами, без стрельбы, ратуя за свою страну».
Артист признался, что из-за политической обстановки ему приходится смотреть телеканал Animal Planet.
«Потому что я знаю, что если волк кушает кого-то, он голодный. Он лишнего не поест. Это самая честная жизнь. Не среди людей. А в джунглях. В лесу», — сказал Кикабидзе.
В мире , Видео , Кавказ , Вахтанг Кикабидзе , Комсомольская правда , Грузия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос о преемнике86
Сдать Донбасс. Медведчук узнает у Путина подробности14
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ221
Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление313
Пока вы не уснули: Киев устроил демарш в ПАСЕ64
Видео
04:30
Киев уйдет из ПАСЕ после победы России
В мире
01:49
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24
Катастрофы Пожары
01:40
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
В мире Украина
01:39
Раскрыты характеристики «ракеты Путина»
Армия Оружие
05:01
Кикабидзе выдвинул условие для возвращения в Россию
В мире Кавказ
01:47
Путин ответил на вопрос о преемнике
Политика
02:05
Зеленский по-русски обратился к Путину
В мире Украина
00:34
Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление
Шоу-бизнес
06:19
Беспрецедентный шаг: Захарова о предложении Киеву
Политика Украина
06:19
Захарова: ты не слышишь меня, я не слышу тебя
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение