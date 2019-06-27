Кикабидзе выдвинул условие для возвращения в Россию 

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе пообещал спеть в Москве, когда Россия и Грузия помирятся. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».
«Однажды мы помиримся. И если буду жив, в чем очень сомневаюсь, я первый приеду на концерт во имя этого великого мира. И буду петь», — сказал Кикабидзе.
Артист заявил, что очень любит российский народ и в школе имел пятерку по русскому языку.
По словам Кикабидзе, народы России и Грузии должны «жить с песней, с цветами, без стрельбы, ратуя за свою страну».
Артист признался, что из-за политической обстановки ему приходится смотреть телеканал Animal Planet.
«Потому что я знаю, что если волк кушает кого-то, он голодный. Он лишнего не поест. Это самая честная жизнь. Не среди людей. А в джунглях. В лесу», — сказал Кикабидзе.