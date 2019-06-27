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Абхазия закрыла границу с Грузией 

Рамблер 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Абхазия временно закрыла границу с Грузией, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) республики.
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«Ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан республики Абхазия на территорию Грузии», — говорится в сообщении СГБ.
В ведомстве заявили, что протестные акции в Грузии проходят в приграничном с Абхазией Зугдидском районе, и закрытие границы является необходимой мерой.
Массовые акции протеста в Грузии начались 20 июня. Поводом для них стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. Оппозиция обвинила Гаврилова в том, что в 1990-х годах он якобы принимал участие в военных действиях в Абхазии.
В мире , Кавказ , Сергей Гаврилов , Госдума , Lenta.ru , Абхазия , Грузия
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