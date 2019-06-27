Абхазия закрыла границу с Грузией

Абхазия временно закрыла границу с Грузией , сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) республики.

«Ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан республики Абхазия на территорию Грузии», — говорится в сообщении СГБ.

В ведомстве заявили, что протестные акции в Грузии проходят в приграничном с Абхазией Зугдидском районе, и закрытие границы является необходимой мерой.