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Грузия вознамерилась сохранить поток российских туристов в страну 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Грузия будет работать над сохранением стабильного туристического потока россиян в страну. Такое заявление сделал премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. Его слова приводит РИА Новости.
Он пояснил, что доход граждан Грузии не должен быть сокращен, в связи с чем правительство будет работать над тем, чтобы число путешественников из России не уменьшилось. Он также отметил, что сейчас в стране есть краткосрочный план, нацеленный на улаживание возникших проблем, и долгосрочный, связанный с интеграцией туристического сервиса в мировую экономику.
Ранее в июне премьер-министр заявил, что Грузия безопасна для туристов из России и других стран. Он также указал, что столица Грузии Тбилиси — «самый безопасный город во всей Европе».
24 июня экономист Бесо Намчавадзе посчитал, что Грузия может потерять около 100 миллионов долларов в случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов возможность приезжать в страну через сухопутную границу.
22 июня сообщалось, что авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится с 8 июля. За день до этого, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям совершать перелеты в Грузию. Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.
Такое решение российский лидер принял в связи с акциями протестов в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули, в общей сложности пострадали более 200 человек.
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В мире , Кавказ , Мамука Бахтадзе , Владимир Путин , РИА Новости , Грузия
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