Константинополь отказался признавать черногорских раскольников

Патриарх Константинопольский Варфоломей направил президенту Черногории Мило Джукановичу письмо, оповестив политика, что Вселенская патриархия признает в данной балканской стране только митрополию Черногорско-Приморскую Сербской Православной Церкви (СПЦ), возглавляемую митрополитом Амфилохием.

"Недавно мы во Вселенской патриархии были удивлены, узнав, что Вы выразили поддержку созданию православной черногорской церкви, а правительство Вашей страны приняло законопроект о свободе вероисповедания, предусматривающий переход в собственность государства всех православных церквей, построенных до 1918 года, как и прочего церковного имущества", — цитирует указанное письмо портал "РуСербия".

"Ваше превосходительство, этим письмом Вам ясно и полностью открыто сообщаем, что Вселенская патриархия, вместе с прочими православными церквями, как единственную каноническую православную юрисдикцию в Черногории признают ту, что находится под руководством высокопреосвященного митрополита черногорского Амфилохия, — отмечается в документе. — Церковь Черногорская никогда не была автокефальной и нынешняя так называемая Черногорская православная церковь под руководством Мираша Дедеича не принадлежит к Православной церкви…Господин Дедеич не епископ Православной церкви, а особа, лишенная сана Вселенской патриархией. Единственный канонический иерарх там — наш брат митрополит Амфилохий всеправославно признанной Патриархии сербской".

Между тем в письме обращается также внимание на то, что Вселенская патриархия направляет его в Подгорицу потому, что не желает, чтобы "любимый народ Черногории оказался в церковной изоляции, отрезанный от тела всеобъемлющего объединения Православных церквей, с учетом того, что ни одна из них не признает и не поддержит антиканоническое творение Дедеича".

Напомним, что официальная Подгорица в конце декабря 2018 года начала открытое гонение на Сербскую Православную Церковь и реализацию курса своего президента Мило Джукановича на создание собственной автокефальной церкви. В июне представители СПЦ выступили с призывом к своей пастве "защитить Веру и святость, потому что митрополия и все епархии Церкви в Черногории подвергаются опасности в связи с принятием закона "О свободе религии", который недавно был утвержден правительством страны". В свою очередь, сербский Патриарх Ириней не исключил даже возможности предания анафеме черногорского президента. "Пусть ему Бог даст ума, чтобы он поразмыслил над своими поступками, и тем самым помог бы ему избежать проклятия и осуждения со стороны сербского народа и Сербской Православной Церкви", — отметил глава СПЦ.