Медведчук пообещал разузнать у Путина о предложении Порошенко сдать Донбасс

Корреспондент газеты Владимир Соловьев спросил, знает ли Медведчук что-нибудь об этой встрече, на что политик ответил отрицательно, но допустил, что такое могло быть. «Почему? Потому что я знаю настроения Порошенко, я с ним длительный период времени общался. Я знаю его отношение, и я думаю, что это один из тех вариантов, к которому он мог смело склоняться. У меня есть основания так думать», — добавил он.

Затем журналист предложил собеседнику «поинтересоваться при случае у Владимира Владимировича». Медведчук согласился.

О разговоре между Путиным и Порошенко, упомянутым в данной беседе, в апреле 2015 года сообщал журнал Forbes со ссылкой на неназванные источники. По информации издания, в марте того года Путин на встрече с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей , которая прошла за закрытыми дверями, пересказал присутствующим содержание своего разговора с Порошенко, в то время президентом Украины, на февральских переговорах «нормандской четверки» в Минске (тогда руководители России, Германии, Франции и Украины согласовали второе минское соглашение). Как следует из цитаты, которая, как утверждает Forbes, принадлежит Путину, Порошенко «прямо сказал: "Забирайте Донбасс"». Российский лидер ответил отказом и предложил украинскому коллеге объявить о независимости региона. Тот же заявил, что Киев не может пойти на это.

Корреспондент «Коммерсанта» приводит содержание этого разговора в несколько ином виде. По его словам, в ответ на предложение забрать Донбасс Путин не отказался, а потребовал от Порошенко «сказать это публично». «И тогда Порошенко сказал: "Нет, ты так забери"», — добавил Соловьев.