Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Литва и Грузия продолжат работу в ПАСЕ до конца текущей сессии 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: EPA
Текущая часть сессии ассамблеи завершится в эту пятницу, 28 июня, а продолжится осенью.
Делегация Грузии продолжает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на коллективное заявление семи стран по решению о возвращении России к работе в ПАСЕ. При этом грузинская сторона намерена обсудить на родине свою дальнейшую стратегию. Об этом заявила депутат парламента Грузии и член ПАСЕ София Кацарава.
«На данной стадии у нас нет планов замораживать наше участие в ПАСЕ, предпоследний абзац нашего заявления это объясняет», — пояснила Кацарава.
В этом абзаце речь идет о том, что делегация вернется домой и обсудит с парламентом и правительством последующие действия в ПАСЕ, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Текущая часть сессии ассамблеи завершится в эту пятницу, 28 июня, а продолжится осенью.
Депутат парламента Литвы и член ее делегации в ПАСЕ Эгидиус Варейкис тоже подтвердил ее участие в текущей сессии.
При этом представитель Латвии в ассамблее Линда Озола заявила, что их делегация заморозила участие в сессии. По словам латвийского делегата, их сторона проведет консультации в парламенте Риги по дальнейшим действиям и возможному приостановлению работы в ПАСЕ.
Украинская делегация, в свою очередь, отказалась принимать участие в дальнейшей работе сессии. Ее представитель Георгий Логвинский заявил, что Украина осталась исключительно как слушатель и для частных встреч.
Напомним, вчера, 26 июня, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия делегации России в полном объеме. За это решение проголосовали 116 депутатов. После этого представители Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины выступили против восстановления прав России в ассамблее.
ТК «Звезда»: последние новости
В Раде рассказали о планах команды Зеленского перенести столицу Украины Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции Украинских туристов выселили из отеля в Греции за вывешенные флаги
Комментарии1
В мире , Григорий Березкин , Совет Европы , Грузия , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Киев устроил демарш в ПАСЕ31
Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление219
Названа причина крушения Ан-148 в Подмосковье2
«Резолюцию себе в задницу засунь»: депутат нахамила активисту
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ122
Видео
04:30
Киев уйдет из ПАСЕ после победы России
В мире
01:49
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24
Катастрофы Пожары
01:40
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
В мире Украина
01:39
Раскрыты характеристики «ракеты Путина»
Армия Оружие
02:05
Зеленский по-русски обратился к Путину
В мире Украина
00:34
Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление
Шоу-бизнес
06:19
Беспрецедентный шаг: Захарова о предложении Киеву
Политика Украина
06:19
Захарова: ты не слышишь меня, я не слышу тебя
Политика
00:31
«Зеленский выглядит испуганным ПТУшником»
В мире
02:08
Россия сообщит НАТО о неприятном
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение