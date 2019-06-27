Литва и Грузия продолжат работу в ПАСЕ до конца текущей сессии

Текущая часть сессии ассамблеи завершится в эту пятницу, 28 июня, а продолжится осенью.

Делегация Грузии продолжает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы , несмотря на коллективное заявление семи стран по решению о возвращении России к работе в ПАСЕ. При этом грузинская сторона намерена обсудить на родине свою дальнейшую стратегию. Об этом заявила депутат парламента Грузии и член ПАСЕ София Кацарава.

«На данной стадии у нас нет планов замораживать наше участие в ПАСЕ, предпоследний абзац нашего заявления это объясняет», — пояснила Кацарава.

В этом абзаце речь идет о том, что делегация вернется домой и обсудит с парламентом и правительством последующие действия в ПАСЕ, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Текущая часть сессии ассамблеи завершится в эту пятницу, 28 июня, а продолжится осенью.

Депутат парламента Литвы и член ее делегации в ПАСЕ Эгидиус Варейкис тоже подтвердил ее участие в текущей сессии.

При этом представитель Латвии в ассамблее Линда Озола заявила, что их делегация заморозила участие в сессии. По словам латвийского делегата, их сторона проведет консультации в парламенте Риги по дальнейшим действиям и возможному приостановлению работы в ПАСЕ.

Украинская делегация, в свою очередь, отказалась принимать участие в дальнейшей работе сессии. Ее представитель Георгий Логвинский заявил, что Украина осталась исключительно как слушатель и для частных встреч.

Напомним, вчера, 26 июня, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия делегации России в полном объеме. За это решение проголосовали 116 депутатов. После этого представители Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины выступили против восстановления прав России в ассамблее.