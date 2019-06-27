Парламент Туниса проведет экстренное заседание

Спикер парламента Мухаммад ан-Насер созвал экстренное заседание парламента с участием всех руководителей политических блоков, сообщает новостной портал Tunisie Numerique.

По данным портала, заседание созвано для обсуждения произошедших утром в четверг терактов, а также резкого ухудшения здоровья президента страны Гаида ас-Себси.

В четверг в столице Туниса произошли два взрыва. Смертники атаковали полицейскую машину и здание управления по борьбе с терроризмом. По последним данным, погиб один полицейский, девять человек ранены.

Позже местные СМИ сообщили, что тунисского лидера Аль-Баджи Гаида ас-Себси госпитализировали в связи с ухудшением здоровья. Советник президента Туниса в четверг опроверг появившуюся ранее информацию о его кончине.