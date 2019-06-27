В Колумбии открылся порноуниверситет

В колумбийском Медельине открылось необычное высшее учебное заведение — «университет порно», позиционирующий себя как первый в мире.

По данным The Sun, порноуниверситет начал работу с мая этого года, его уже посещают первые 12 студентов. Они изучают техники съемок и продаж материалов «для взрослых». Обучение предполагает не только лекции, но и «практические занятия».

Среди учебных тем значатся: «Как создать идеальные порнодекорации», «Значение эрекции» и «Как быть порноактрисой в обществе мачизма».

Основательницей вуза числится колумбийская порноактриса Амаранта Хэнк (настоящее имя Алехандра Омана Руис), в прошлом журналистка. Одной из целей создания университета она объявила борьбу с профессиональным выгоранием, которое считает главной проблемой работников студий «откровенного видео».

В 2015 году итальянские производители порнофильмов уже предприняли попытку создать высшее учебное заведение для будущих кадров индустрии, в котором занятия еще и представляли бы из себя реалити-шоу. На первый курс были отобраны семь мужчин и 14 девушек.