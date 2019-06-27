Не так поняли. Словакия опровергла уход из ПАСЕ

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История с демаршем делегации Словакии , якобы покинувшей Парламентскую ассамблею Совета Европы из-за восстановления полномочий России , получила объяснение. Оказалось, что лишь один из четырех словацких депутатов голосовал против примирительной резолюции, а затем выдал свое мнение за официальную позицию Братиславы , которая поспешила от него откреститься. Мартину Полячику, представляющему оппозиционную партию "Прогрессивная Словакия", грозит исключение из рядов постоянных делегатов в ПАСЕ. "Словакия не выходит из ПАСЕ и не ставит под сомнение решение о восстановлении прав российской делегации. Наоборот, российскую делегацию мы поддержали", — говорится в заявлении спикера словацкого парламента Андрея Данко и главы делегации республики в Ассамблее Лубоша Благи, попавшем в распоряжение ТАСС. В Братиславе подтвердили: сообщения о присоединении словаков к демаршу Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши являются "чистейшей ложью", а Полячик "злоупотребил своими полномочиями".