Смерть президента Туниса опровергли

Советник президента Туниса опроверг появившуюся информацию о его кончине, сообщает РИА Новости.

СМИ сообщали, что Аль-Баджи Гаид ас-Себси умер в возрасте 92 года.

Ранее его доставили в военную больницу столицы из-за сильного недомогания. Президент находится в критическом состоянии.

Отмечалось, что премьер-министр Юсеф Шахед направился в президентский дворец, в ближайшее время ожидается его обращение к нации.

Эс-Себси возглавляет Тунис с конца 2014 года. Недавно он объявил, что не будет участвовать в президентских выборах в ноябре, поскольку страной должен управлять более молодой человек.