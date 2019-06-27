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Смерть президента Туниса опровергли 

Москва24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Советник президента Туниса опроверг появившуюся информацию о его кончине, сообщает РИА Новости.
СМИ сообщали, что Аль-Баджи Гаид ас-Себси умер в возрасте 92 года.
Ранее его доставили в военную больницу столицы из-за сильного недомогания. Президент находится в критическом состоянии.
Отмечалось, что премьер-министр Юсеф Шахед направился в президентский дворец, в ближайшее время ожидается его обращение к нации.
Эс-Себси возглавляет Тунис с конца 2014 года. Недавно он объявил, что не будет участвовать в президентских выборах в ноябре, поскольку страной должен управлять более молодой человек.
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