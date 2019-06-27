Германия обвинила Россию в кибератаках 

Ведомство по охране конституции ФРГ, выполняющее функции контрразведки, заявило, что Россия прибегает к кибератакам в разведывательных целях.
«Спецслужбы Российской Федерации используют кибератаки для получения информации, в том числе в отдельных случаях для дезинформации и пропаганды», — сказано в докладе ведомства за 2018 год, подготовленном совместно с МВД, передает ТАСС.
Там также отмечается расширение российского присутствия на германском рынке медиа, чтобы «влиять на общественность». В качестве примера называется немецкоязычный канал RT Deutsch, который вещает в интернете.
Ранее сообщалось, США — основной источник кибератак на информационные объекты в России.