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Без Меланьи. Кто сопровождает Трампа в Осаке 

Рамблер 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп прибыл на саммит G20 в японскую Осаку без супруги Меланьи, сообщает РИА «Новости».
В прошлом году первая леди США сопровождала мужа на саммите «двадцатки», поэтому журналисты, освещавшие прибытие международных лидеров, предположили, что в семье Дональда Трампа произошел разлад.
В Осаке президента США сопровождает дочь, 37-летняя Иванка.
Она выступит на саммите с речью о гендерном равноправии.
Саммит G20 состоится продлится до 29 июня, на его полях состоится двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
В мире , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , Осака
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