Без Меланьи. Кто сопровождает Трампа в Осаке 

Президент США Дональд Трамп прибыл на саммит G20 в японскую Осаку без супруги Меланьи, сообщает РИА «Новости».
В прошлом году первая леди США сопровождала мужа на саммите «двадцатки», поэтому журналисты, освещавшие прибытие международных лидеров, предположили, что в семье Дональда Трампа произошел разлад.
В Осаке президента США сопровождает дочь, 37-летняя Иванка.
Она выступит на саммите с речью о гендерном равноправии.
Саммит G20 состоится продлится до 29 июня, на его полях состоится двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.