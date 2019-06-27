Без Меланьи. Кто сопровождает Трампа в Осаке

В прошлом году первая леди США сопровождала мужа на саммите «двадцатки», поэтому журналисты, освещавшие прибытие международных лидеров, предположили, что в семье Дональда Трампа произошел разлад.

В Осаке президента США сопровождает дочь, 37-летняя Иванка.

Она выступит на саммите с речью о гендерном равноправии.