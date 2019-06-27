Экс-президент Киргизии повторил ошибки Березовского

Алмазбек Атамбаев лишён статуса экс-президента Киргизии . За это решение 27 июня проголосовали 103 депутата, шесть выступили против, что автоматически лишает его и неприкосновенности. Теперь Атамбаев, занимавший пост главы государства с 2011 по 2017 год, может быть привлечён к уголовной ответственности. Сбор сторонников экс-президента у его дома в селе Кой-Таш, которые якобы для строительства подвезли груду камней, власти уже зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков, заявил на заседании Жогорку кенеша (парламента) генпрокурор Откурбек Джамшитов.

Закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности, вступил в силу в мае 2019 года. Депутатская комиссия, задачей которой стало выдвижение обвинений против экс-президента, была создана 13 июня. В её состав вошли представители всех шести действующих парламентских фракций. Через три дня комиссия выдвинула обвинения Атамбаеву по девяти пунктам. Среди них — причастность к выдаче наградного оружия российским гражданам, членам некоторых организованных преступных группировок и к нелегальному приобретению земельного участка для дома в селе Кой-Таш (Чуйская область), противозаконному перепрофилированию земли в Иссык-Кульской и Чуйской областях, сокрытию реальных доходов, коррупционным схемы при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконным поставки угля для неё.

Драйвером к такому развитию событий, как считается, стало то, что экс-президент публично нарушил своё обещание отказаться от претензий на власть. В 2017 году Атамбаев вроде бы успешно провёл операцию «Преемник» по передаче власти ставленнику пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбаю Жээнбекову, несмотря на раскол элит, войну компроматов, череду странных происшествий со смертельным исходом и период обострения в отношениях Киргизии и Казахстана

Я продолжу курс Атамбаева. Моя главная цель — укрепить достигнутое и реализовать новый этап реформ, — говорил Жээнбеков сразу после победы на выборах в октябре 2017-го, добавив, что «проведение демократических выборов» стало возможным благодаря действующему президенту Алмазбеку Атамбаеву, который «выстроил такую систему».

Атамбаев — первый в истории страны президент, который сам сложил с себя все полномочия, передал руль преемнику, вложив ресурсы в его предвыборную кампанию. Однако после того, как Жээнбеков занял пост главы государства, вдруг выяснилось, что у него с Атамбаевым были серьёзные разногласия. Предшественнику Жээнбекова пришлись не по душе аресты и уголовные дела в отношении своих бывших соратников. Так, интерес правоохранителей вызвали два бывших премьер-министра Сапар Исаков Жанторо Сатыбалдиев , несколько законодателей, экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов и ещё ряд официальных лиц. В свою очередь, Сооронбай Жээнбеков попытался сгладить конфликт с Казахстаном, который прямо отразился на процедуре пересечения киргизско-казахстанской границы, и в ходе встречи с Назарбаевым попросил «урегулировать ситуацию на границе под его персональную ответственность».

На протяжении 2018 года Атамбаев стал открыто демонстрировать намерение вернуться в политику. В конце концов, было объявлено, что он возглавит список Социал-демократической партии ( СДПК ) на парламентских выборах 2020 года, что было расценено как шаг, направленный на политическое противодействие преемнику на уровне следующего состава парламента. Впрочем, со стороны властей это противостояние выглядело как война Атамбаева с действующим депутатским корпусом: временная комиссия была сформирована сразу после того, как 8 июня экс-президент в очередной раз назвал парламент «сопливым».

Как написал в своём Telegram-канале известный казахстанский политолог Талгат Калиев, если поначалу в конфликте Атамбаева и Жээнбекова многие наблюдатели видели «согласованную игру, призванную убедить всех в независимости нового президента», решение парламента о лишении экс-президента статуса неприкосновенности вряд ли стоит рассматривать как часть этой игры.

Сам Атамбаев заявил, что не намерен играть роль подсудимого в процессе, который «инициировал действующий президент» Сооронбай Жээнбеков. В то же время советница экс-главы государства подчеркнула, что покидать страну он не намерен.

Атамбаев решил уйти, не уходя: он захотел возглавлять партию и находиться за кулисами, чтобы управлять всем, что есть в государстве, отмечает News.ru директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов

Позиция «серого кардинала» нравится отставникам, но давайте вспомним два примера из российской новейшей истории: пример Бориса Березовского, который наивно думал, что будет управлять Россией через своих знакомых и США, или пример экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который думал, что останется и «сбоку» будет управлять регионом, — говорит эксперт. — Претензии Атамбаева на роль лидера нации и теневого правителя оказались необоснованными.

Как только новый президент получает рычаги и команду, способную управлять государством, он становится независимым политиком и начинает избавляться от наследства, указывает Солозобов и напоминает, что совсем недавно олигарх Владимир Плахотнюк в Молдавии был «серым кардиналом», а теперь бежал из страны и имеет статус чуть ли не главы транснациональной преступной корпорации.

Если Нурсултан Назарбаев поступил мудро — оставил после себя не декоративные, а реальные рычаги власти, при этом он заложил фундамент казахстанской государственности, то Атамбаев — всего лишь один «из» в череде президентов со шлейфом коррупции, не сильно властных в стране с сильным парламентским укладом, — полагает Солозобов.

По мнению эксперта, киргизский и казахстанский транзиты власти — показательные примеры того, как надо и как не надо передавать бразды правления, и они поучительны для России.