В антироссийских протестах Грузия нашла украинский след

Прошла всего неделя с момента запрета прямых перелетов между Грузией Россией , а в Тбилиси уже поменялась риторика. Часть политиков признала, что нападать на депутатов другой страны — негостеприимно. Другие же заявляют, что Грузия непричастна к антироссийским акциям в Тбилиси, а во всем виноваты силы из-за рубежа, которые спровоцировали беспорядки в своих политических интересах.

В пятницу с миролюбивым заявлением выступил министр финансов Иванэ Мачавариани — тот, кто лучше других понимает, какой ущерб грузинской экономике нанесли недавние антироссийские выступления. Он заявил, что попытки избить Гаврилова не отвечают кавказским традициям гостеприимства.

«Нельзя гостей бить, где такое записано?» — возмутился министр, и добавил: Грузия «не заслуживает того, что если кто-то сел в кресло или залез на дерево, все сжигать. Мы же это уже проходили!».

Про кресло глава минфина вспомнил, конечно, не для красного словца.

Как известно то, что российский парламентарий Гаврилов вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и послужило формальным поводом для беспорядков, которые устроили грузинские оппозиционеры. Хотя, никакого криминала тут не было. Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия, представитель Греции Андреас Михаилидис сообщил РБК: согласно уставу МАП, ежегодное заседание ассамблеи должен вести президент этой организации — а эту должность на настоящий момент занимает именно Гаврилов.

Во время перерыва заседания межпарламентской ассамблеи в зал ворвались экстремисты, решившие, что россиянин не имеет права ситеть в грузинском парламенте, да еще на месте спикера. Затем протест переместился на улицу. Российская делегация спешно покинула Грузию. Вслед за этим последовало решение Москвы запретить российским авиакомпаниям совершать с 8 июля рейсы из России в Грузию. Туроператорам и агентам было рекомендовано не продавать путевки. Ущерб экономике Грузии от сокращения турпотока из России оценили в 200-300 млн долларов — этот прогноз дал грузинский Нацбанк.

Но власти Грузии явно хотят минимизировать ущерб от «инцидента с креслом», и в идеале, откатить ситуацию назад. Ведь последствия недавней «борьбы с российским империализмом» уже стали весьма ощутимыми. За последнюю неделю курс лари рухнул на 2,5 процента, достигнув сначала исторического минимума, а затем продолжил падение дальше. Причина этого — потеря российских туристов в разгар сезона отпусков. Неудивительно, что грузинский премьер Мамука Бахтадзе тут же заявил об усилиях Тбилиси сохранить приток туристов из РФ. Для этого он предлагает «своевременно урегулировать возникшие проблемы».

Одновременно, Бахтадзе сделал и другое заявление — о том, что во всех последствиях скандала виноват экс-президент Михаил Саакашвили и «его агрессивная группа». Саакашвили и его сторонники «постарались использовать искренний протест наших сограждан и атаковали нашу конституцию», — цитировал Бахтадзе ТАСС. Найден и непосредственный виновник.

Накануне лидер сторонников Саакашвили в Грузии, член парламента Никанор Мелия был лишен депутатского иммунитета. Генпрокуратура обвиняет Мелию в организации попытки штурма здания парламента. Против него уже возбуждено уголовное дело. Правда, суд не стал сажать депутата в тюрьму, ограничившись домашним арестом. Сторонники Саакашвили (который вернул себе украинский паспорт, находится сейчас на Украине и даже пытается баллотироваться в Раду) сразу же решили изобразить действия грузинской Фемиды как инициативу Москвы и объявили, что составили «список Гаврилова» — по аналогии со «списком Магнитского». В этот список вошли депутаты, голосовавшие за лишение Мелии иммунитета.

Власть понимает, что сама допустила ситуацию, при которой оппозиция в лице партии Саакашвили — «Единого национального движения», либеральных сил и их боевиков, «а также других сил, которые управляются невидимой рукой американцев», совершила провокацию и оскорбила российскую делегацию, — считает грузинский политолог Гулбаат Рцхиладзе.

«Власть не хотела ссориться с Москвой… Власть сама оказалась в тяжелом положении, — сказал Рцхиладзе газете ВЗГЛЯД. — Ошибка власти была в трусости и в том то, что она с самого начала не сказала правду и не объяснила, что Гаврилов никакой провокации сам не устраивал, что после того, как его посадили в кресло спикера, он не становился председателем грузинского парламента. При этом власть находится под внешним давлением со стороны Запада», — добавил эксперт.

Заметим, что еще одну внешнюю силу, заинтересованную в противостоянии России и Грузии, упомянула одна из самых известных российских грузинок — телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки . По ее мнению, выступление оппозиционеров — сторонников Саакашвили оплачивал украинский олигарх Игорь Коломойский

Эта версия вызвала разноречивую реакцию в самой Грузии.

«Это несерьезно. Я могу придумать версию, что это, например, российский олигарх Абрамович финансирует», — скептически заметил Гулбаат Рцхиладзе.

В свою очередь, аналитик Иосиф Манджавидзе сказал: «Я, не обладая доказательствами, не могу сказать утвердительно, однако не исключаю такой версии». Эксперт напомнил о бизнес-интересах Коломойского в Грузии.

«Он владел предприятием «Чиатурмарганец», был плотно замешан в грузинских делах. Не исключено, что он использовал протестные выступления в своих политических целях», — сказал Манджавидзе газете ВЗГЛЯД.

Понятно, что властям Грузии не выбраться из экономического кризиса без политических решений. Лидер сторонников Саакашвили — Никанор Мелия выглядит идеальным кандидатом на роль главного виновника ссоры двух народов. Чтобы смягчить обвинения в свой адрес, правительство наверняка устроит шумиху вокруг фигуры Никанора Мелии, и в таком случае домашним арестом дело вряд ли ограничится. Возможно, будут появляться и еще какие-то версии об иностранных устроителях антироссийских провокаций — грузинские власти такими нехитрыми методами будут пытаться снять ответственность с себя и переложить ее на некие зарубежные темные силы. Наверняка появятся и раскаяния других политиков и общественных деятелей. В частности, грузинская диаспора уже обратилась к российским властям с просьбой возобновить авиасообщение. В заявлении тоже упоминаются некие силы, заинтересованные в ухудшении отношений между Москвой и Тбилиси.

Иосиф Манджавидзе полагает, что для разрешения конфликта оптимальным было бы «размежевание туризма и политики».

«Народы должны общаться, — подчеркнул он. — А эксцессы, которые вызваны ультралиберальными экстремистами, переводят межнациональные отношения в политическое русло. В любом случае, совершенно верным выглядит заявление главы минфина Иванэ Мачавариани, который призвал грузин вспомнить о традиционном гостеприимстве, — сообщил Манджавидзе.

«Я согласен с министром — гость в Грузии, и на Кавказе вообще, это святое. Гость является послом Господа, и его нельзя обижать. Мы, грузины, всегда пытались чтить эту традицию. К сожалению, случилось то, что случилось, и этому нет оправдания», — сказал Манджавидзе.

Понимание того, что антироссийские протесты ударили по Грузии, в Тбилиси уже есть. Власти пытаются судорожно назначить виновных и исправить ситуацию. Но, похоже, в нынешний туристический сезон страна в любом случае обойдется без россиян.