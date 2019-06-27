Ющенко отказался: почему Россия и Украина не построили Крымский мост вместе

На прошлой неделе старший научный сотрудник Института водных проблем РАН и член партии «Яблоко» Юрий Медовар заявил украинскому «Обозревателю», что Крымский мост никому не нужен, его следует разобрать его «к чертовой матери», иначе «будет полная задница» — Керченский пролив превратится в болото.

«Вся документация строительства моста прошла необходимую экспертизу, в том числе экологическую», — рассказал Владимир Константинов, комментируя слова Медовара.

Также он отметил, что «с точки зрения идеи» проект моста через Керченский пролив не новый — в 2000-х Россия и Украина собирались делать это вместе.