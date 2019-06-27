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Ющенко отказался: почему Россия и Украина не построили Крымский мост вместе 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Россия и Украина едва не построили Крымский мост вместе во второй половине 2000-х, рассказал РИА Новости председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
На прошлой неделе старший научный сотрудник Института водных проблем РАН и член партии «Яблоко» Юрий Медовар заявил украинскому «Обозревателю», что Крымский мост никому не нужен, его следует разобрать его «к чертовой матери», иначе «будет полная задница» — Керченский пролив превратится в болото.
«Вся документация строительства моста прошла необходимую экспертизу, в том числе экологическую», — рассказал Владимир Константинов, комментируя слова Медовара.
Также он отметил, что «с точки зрения идеи» проект моста через Керченский пролив не новый — в 2000-х Россия и Украина собирались делать это вместе.
Тогда стороны успели подготовить проектные проработки, решить вопрос финансирования и заложить капсулу строительства, но проект все же не был реализован, потому что «не понравился» тогдашнему президенту Украины Виктору Ющенко.
Комментарии
В мире , Владимир Константинов , Виктор Ющенко , Партия "Яблоко" , РАН , РИА Новости , Республика Крым
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