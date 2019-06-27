«Зеленский выглядит испуганным ПТУшником»

В ночь на вторник Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, запрещающую приостанавливать или отзывать полномочия делегаций.

После этого ПАСЕ пригласила России, делегация которой не участвует в работе организации с 2016 года из-за ограничений своих полномочий в том числе в связи с событиями на Украине, направить заявку на участие в июньской сессии.

Зеленский прокомментировал возвращение России в ПАСЕ тем, что сообщил о своем разочаровании этим. Ляшко же осудил «сильных мира сего» за решение судьбы Украины за ее спиной, назвал деньги — «банальной причиной» возвращения делегации РФ, а само решение — позорным и полностью дискредитирующим организацию.

«Ляшко сделал то, что должен был сделать президент — показал, как необходимо защищать национальные интересы на международном уровне», — считает Цыбулько.

По его мнению, позиция Ляшко — «честная государственная», а Зеленский развел «фейсбучные сопли» и теперь выглядит на фоне лидера Радикальной партии испуганным ПТУшником.