Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Зеленский выглядит испуганным ПТУшником» 

Рамблер 53 минуты назад
Владимир Зеленский выглядит испуганным ПТУшником на фоне Олега Ляшко. Мнения президента Украины и лидера Радикальной партии о возвращении России в ПАСЕ в своем фейсбуке сравнил украинский политик Владимир Цыбулько.
В ночь на вторник Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, запрещающую приостанавливать или отзывать полномочия делегаций.
После этого ПАСЕ пригласила России, делегация которой не участвует в работе организации с 2016 года из-за ограничений своих полномочий в том числе в связи с событиями на Украине, направить заявку на участие в июньской сессии.
Зеленский прокомментировал возвращение России в ПАСЕ тем, что сообщил о своем разочаровании этим. Ляшко же осудил «сильных мира сего» за решение судьбы Украины за ее спиной, назвал деньги — «банальной причиной» возвращения делегации РФ, а само решение — позорным и полностью дискредитирующим организацию.
«Ляшко сделал то, что должен был сделать президент — показал, как необходимо защищать национальные интересы на международном уровне», — считает Цыбулько.
По его мнению, позиция Ляшко — «честная государственная», а Зеленский развел «фейсбучные сопли» и теперь выглядит на фоне лидера Радикальной партии испуганным ПТУшником.
Комментарии77
В мире , Видео , Олег Ляшко , Владимир Зеленский , Совет Европы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев уйдет из ПАСЕ после победы России286
Пока вы спали: Команда Зеленского решила перенести столицу176
В Москве завоняло2
МИД уполномочен заявить: кто заменит Захарову113
Пойман новый отравитель16
Видео
04:30
Киев уйдет из ПАСЕ после победы России
В мире
01:49
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24
Катастрофы Происшествия
00:31
«Зеленский выглядит испуганным ПТУшником»
В мире
00:33
Появилось видео потопа в Сибири
Погода Общество
03:38
Пока вы спали: Команда Зеленского решила перенести столицу
В мире
01:24
Замену пистолету Макарова впервые показали в деле
Оружие Армия
04:02
Так не будет. Климкин ответил на ноту России
В мире Украина
03:58
Почему Россия победила в ПАСЕ
Политика Статьи
01:24
Москвичей сдует ветер и побьет град
Погода Новости Москвы
04:52
Отельеры выдвинули властям Грузии ультиматум
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение