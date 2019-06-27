Киев уйдет из ПАСЕ после победы России 

Депутаты Украины рассмотрят возможность полного отзыва национальной делегации из Парламента ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает ТАСС, ссылаясь на слова украинского политика Георгия Логвинского.
По его словам, в настоящее время делегаты от Украины приостановили свою работу в сессии и приняли решение вернуться в Киев «для консультаций».
«Будем устанавливать формат работы с Советом Европы, с Парламентской ассамблеей, но этот формат будет установлен на уровне парламента. Например, это может быть отзыв делегации в полном составе, однако это решение будет принимать парламент», — заявил Логвинский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook заявил, что разочарован решением ПАСЕ о возвращении российской делегации. Глава государства отметил, что лично просил не делать этого президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель до тех пор, пока Россия не выполнит «принципиальные требования Ассамблеи».
«Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе», — отметил глава государства.
Российская делегация в составе ПАСЕ была лишена права голоса в 2014 году после присоединения Крыма к России и развернувшегося конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины. В ответ российские депутаты решили прекратить любую работу в Страсбурге, а в 2017 году Москва приостановила перечисление взносов в Совет Европы. По оценкам экспертов, «сокращение бюджета больно ударило бы по страсбургской бюрократии», поэтому Страсбург «пошел на принципиальные уступки». В результате Россия получила право участия в выборах судей Европейского суда по правам человека и генерального секретаря, а также добилась введения новой процедуры введения санкций и ограничений на оспаривание полномочий делегаций. Впоследствии Комитет министров заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову о возможности возвращения России в ПАСЕ.