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Киев уйдет из ПАСЕ после победы России 

Рамблер 30 минут назад
Фото: Reuters
Депутаты Украины рассмотрят возможность полного отзыва национальной делегации из Парламента ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает ТАСС, ссылаясь на слова украинского политика Георгия Логвинского.
По его словам, в настоящее время делегаты от Украины приостановили свою работу в сессии и приняли решение вернуться в Киев «для консультаций».
«Будем устанавливать формат работы с Советом Европы, с Парламентской ассамблеей, но этот формат будет установлен на уровне парламента. Например, это может быть отзыв делегации в полном составе, однако это решение будет принимать парламент», — заявил Логвинский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook заявил, что разочарован решением ПАСЕ о возвращении российской делегации. Глава государства отметил, что лично просил не делать этого президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель до тех пор, пока Россия не выполнит «принципиальные требования Ассамблеи».
«Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе», — отметил глава государства.
Российская делегация в составе ПАСЕ была лишена права голоса в 2014 году после присоединения Крыма к России и развернувшегося конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины. В ответ российские депутаты решили прекратить любую работу в Страсбурге, а в 2017 году Москва приостановила перечисление взносов в Совет Европы. По оценкам экспертов, «сокращение бюджета больно ударило бы по страсбургской бюрократии», поэтому Страсбург «пошел на принципиальные уступки». В результате Россия получила право участия в выборах судей Европейского суда по правам человека и генерального секретаря, а также добилась введения новой процедуры введения санкций и ограничений на оспаривание полномочий делегаций. Впоследствии Комитет министров заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову о возможности возвращения России в ПАСЕ.
Комментарии32
В мире , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Сергей Лавров , Эммануэль Макрон , ЕСПЧ , МИД , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Киев
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