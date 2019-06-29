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Трамп не согласовывал с Ким Чен Ыном свое предложение о встрече 

РИА Новости + ещё 16 28 минут назад
Фото: © AFP 2019 / Susan Walsh, pool
Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласовывал с северокорейским лидером Ким Чен Ыном свое предложение о встрече в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.
Ранее Трамп пригласил Ким Чен Ына встретиться в ходе своего визита в Южную Корею. Президент США вылетает в Сеул из Осаки, где он принимает участие в саммите "большой двадцатки", уже в субботу.
"Я просто запустил пробный шар, потому что я не знаю, где он (Ким Чен Ын) сейчас. Может быть, он не в Северной Корее", — заявил Трамп журналистам.
На вопрос, состоится ли встреча, Трамп ответил: "Посмотрим. Если он там, то мы увидимся на пару минут. Это все, что мы можем сделать. Но это будет хорошо".
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В мире , Азия , США , Чен Ким , Дональд Трамп
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