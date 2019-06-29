Трамп не согласовывал с Ким Чен Ыном свое предложение о встрече

Ранее Трамп пригласил Ким Чен Ына встретиться в ходе своего визита в Южную Корею. Президент США вылетает в Сеул из Осаки, где он принимает участие в саммите "большой двадцатки", уже в субботу.

"Я просто запустил пробный шар, потому что я не знаю, где он (Ким Чен Ын) сейчас. Может быть, он не в Северной Корее", — заявил Трамп журналистам.

На вопрос, состоится ли встреча, Трамп ответил: "Посмотрим. Если он там, то мы увидимся на пару минут. Это все, что мы можем сделать. Но это будет хорошо".