Отельеры выдвинули властям Грузии ультиматум

Владельцы гостиниц семейного типа в аджарском Кобулети вышли на акцию протеста, заявив, что туристический сезон на грани срыва из-за решения российских властей приостановить с 8 июля прямое авиасообщение с Грузией. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, население Кобулети составляет чуть меньше 17 тысяч человек. Главным источником доходов для местных жителей являются туристы из России, приезжающие в летний сезон.
«Они (власти Грузии. — Прим. ред) говорят, что смогут привлечь туристов из Ирана и так далее. Кто к нам поедет из этих стран? Лапшу нам на уши вешают. Может кто-то и приедет, но это будет 5%, которые ничего не дадут. Я в этом сезоне уже теряю около 10 тысяч долларов», — рассказал изданию организатор акции протеста Малхаз Хабази.
Он подчеркнул, что уже многие российские туристы уехали.
Еще один представитель туристической компании Владимир Аспанидзе сообщил, что его организация в этом году потеряет половину дохода и выразил надежду, что российские туристы все же смогут приехать в Грузию.
«Наши связи устанавливались годами, и за несколько месяцев сложно это восполнить. Большинство гостей нашей страны были из России», — подчеркнул он.
По данным Sputnik-Грузия, с протестующими встретились министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
"Министерство экономики Грузии сделает все для того, чтобы помочь пострадавшему бизнес-сектору. Туристический сезон уже начался, и это довольно большой шок. Мы сделаем все, чтобы смягчить ущерб", — заявила Турнава.
По ее словам, требование бизнеса 0 сохранить российских туристов и получения льгот по выплатам кредитов. Министр отметила, что поднимет этот вопрос на встрече с управляющими банков и напомнила, что Грузия «является безопасной страной для туристов».
Президент России Владимир Путин принял решение приостановить прямое авиасообщение Грузией после скандала вокруг заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), на которое в Тбилиси прибыла российская делегация во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, и последовавших за этим беспорядков в Тбилиси. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по данным «Интерфакса», отметил, что россиянам невозможно запретить поездки в Грузию, а можно только рекомендовать обратить внимание на угрозы их личной безопасности и «принять меры для сокращения туристического потока», чтобы защитить их.