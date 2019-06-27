«Кто к нам поедет»: отельеры выдвинули властям Грузии ультиматум

Владельцы гостиниц семейного типа в аджарском Кобулети вышли на акцию протеста, заявив, что туристический сезон на грани срыва из-за решения российских властей приостановить с 8 июля прямое авиасообщение с Грузией . Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, население Кобулети составляет чуть меньше 17 тысяч человек. Главным источником доходов для местных жителей являются туристы из России , приезжающие в летний сезон.

«Они (власти Грузии. — Прим. ред) говорят, что смогут привлечь туристов из Ирана и так далее. Кто к нам поедет из этих стран? Лапшу нам на уши вешают. Может кто-то и приедет, но это будет 5%, которые ничего не дадут. Я в этом сезоне уже теряю около 10 тысяч долларов», — рассказал изданию организатор акции протеста Малхаз Хабази.

Он подчеркнул, что уже многие российские туристы уехали.

Еще один представитель туристической компании Владимир Аспанидзе сообщил, что его организация в этом году потеряет половину дохода и выразил надежду, что российские туристы все же смогут приехать в Грузию.

«Наши связи устанавливались годами, и за несколько месяцев сложно это восполнить. Большинство гостей нашей страны были из России», — подчеркнул он.

По данным Sputnik-Грузия, с протестующими встретились министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

"Министерство экономики Грузии сделает все для того, чтобы помочь пострадавшему бизнес-сектору. Туристический сезон уже начался, и это довольно большой шок. Мы сделаем все, чтобы смягчить ущерб", — заявила Турнава.

По ее словам, требование бизнеса 0 сохранить российских туристов и получения льгот по выплатам кредитов. Министр отметила, что поднимет этот вопрос на встрече с управляющими банков и напомнила, что Грузия «является безопасной страной для туристов».