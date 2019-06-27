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Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Council of Europe via, Globallookpress.com
От участия в сессии отказались Украина, Польша, Латвия, Литва, Словакия, Грузия и Эстония.
Делегации семи стран покинут сессию Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) до конца года. Данное решение члены организации приняли после того, как Россию полностью восстановили в правах, заявил член украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев.
«Делегации из шести стран плюс Украина обратятся к парламентам своих стран с предложением отозвать национальные делегации ПАСЕ и выйти из ПАСЕ до конца года», — приводит его слова РБК.
Первой об отказалась от участия в сессии ПАСЕ Украина. Следом за ней из организации вышли Польша, Латвия, Литва, Словакия, Грузия и Эстония.
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой назвал подобные действия делегаций «истерикой русофобского меньшинства» и «инфантильным поведением». Он подчеркнул, что делегации покидают не ПАСЕ, а только сессию, которая заканчивается в ближайшие дни.
Ранее ПАСЕ полностью восстановила полномочия российской делегации после длительного перерыва. В России назвали принципиально важным для всех решение ассамблеи. В ответ на это Украина приостановила свое участие в ассамблее.
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В мире , Петр Толстой , Сергей Соболев , Госдума , Совет Европы , Грузия , Латвия , Литва , Польша , Словакия , Эстония
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