Жестокая битва за российский газопровод: США угрожают санкциями

«Мы, европейцы, в своей наивности относились к газопроводам как к коммерческим проектам, в то время как для России это — политика». Дональд Трамп заявил, что США хотят ввести санкции против компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2». Из-за газопровода Германия станет заложницей России, считает он

Бывший генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен (Andеrs Fogh Rasmussen) не жалеет пороха, в роли независимого консультанта по внешней политике разъезжая по Европе в попытках остановить «Северный поток — 2», масштабный проект Владимира Путина , желающего продавать больше газа на европейском рынке.

«Я считаю, что мы столкнулись с большой геополитической проблемой, — сказал Андерс Фог Расмуссен «Эн-эр-ко». — Именно поэтому когда я был генеральным секретарем НАТО, я хотел сделать энергетическую безопасность неотъемлемой частью работы оборонного альянса».

Трамп: «Северный поток — 2» сделает Германию заложницей России

Строительство «Северного потока — 2» — горячая политическая тема. Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в Японии в конце июня, и вопрос о строительстве газопровода может оказаться приоритетным.

На прошлой неделе во время встречи с польским президентом Анджеем Дудой (Andrzej Duda) Трамп сказал, что США подумывают ввести санкции против компаний — участниц «Северного потока — 2». По его мнению, этот проект может превратить Германию в заложницу России.

В интервью российскому телеканалу «Мир» Путин отметил, что отношения между США и Россией ухудшаются очень быстро.

«Я понимаю, почему США размышляют о санкциях против компаний — участниц "Северного потока — 2". Американцы считают, что это угрожает европейской безопасности. Ведь европейцы часто взывают к США и рассчитывают на их помощь в случае конфликта», — сообщил «Эн-эр-ко» Андерс Фог Расмуссен.

Дочерние компании норвежской «Квэрнер» (Kværner) в России помогают строить наземную часть газопровода недалеко от Санкт-Петербурга. «Квэрнер» принадлежит холдингу «Акер Квэрнер» (Aker Kværner), которым управляет Хьелль Инге Рёкке (Kjell Inge Røkke).

«Северный поток — 2» пройдет параллельно «Северному потоку — 1», который был запущен в 2011 году.

Новый газопровод увеличит ежегодный экспорт газа государственной российской компании «Газпром» через Балтийское море до 110 миллиардов кубометров.

Половину трубопровода уже проложили по дну моря. Газ должен пойти по трубам в начале 2020 года.

Попытка ослабить Украину

После запуска «Северного потока — 2» транзит российского газа через Украину практически не понадобится, так что украинский госбюджет потеряет от 3 до 5%.

Поэтому Украина считает «Северный поток — 2» попыткой России ослабить ее политически и экономически.

Острое противостояние между странами продолжается с 2014 года. Все началось, когда Россия аннексировала Крымский полуостров и начала деньгами и вооружениями поддерживать пророссийских сепаратистов в Донбассе.

«Газпром контролирует российский президент», — заявляет Юрий Витренко, директор Нафтогаза, государственного предприятия, владеющего сетью газопроводов Украины.

«Невозможно рассматривать эту компанию отдельно от российской внешней политики», — сказал Витренко «Эн-эр-ко».

Важно остановить «Северный поток», чтобы не дать российскому влиянию в Европе усилиться. Все карты в руках у Германии — она может положить этому конец прямо завтра, полагает он.

Но в Германии все политики вплоть до канцлера Ангелы Меркель считают «Северный поток — 2» коммерческим проектом. По мнению немцев, европейцы сами должны определять свою энергетическую политику, а не оглядываться на Трампа и США.

Роль Герхарда Шрёдера

Бывший канцлер Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) активно участвует в реализации проекта как председатель комитета акционеров дочерней компании Газпрома, созданной для строительства «Северного потока — 2».

«Шрёдер вместе с немецкими социал-демократами — главные сторонники проекта», — говорит Андерс Фог Расмуссен, который нимало не сомневается в том, какую роль в этом играет бывший канцлер.

«Но сейчас в Германии набирают популярность "зеленые". Они против "Северного потока — 2". Так что, возможно, ситуация изменится», — добавляет он.

Аргументы России в пользу «Северного потока — 2» всем известны. Она считает, что проходящие через Украину трубопроводы ненадежны, а российский газ очень важен для Европы и особенно Германии, которые сейчас пытаются свернуть атомную энергетику.

Норвежская юридическая фирма представляет Нафтогаз

Расмуссен участвовал в семинаре в Осло, организованном юридической фирмой «Викборг Рейн» (Wikborg Rein) для освещения российско-украинского газового конфликта.

«Викборг Рейн» наняли для защиты интересов Нафтогаза в деле против российского Газпрома. Речь идет о триллионах рублей, выручаемых за продажу газа Украине и выплачиваемых за транзит через эту страну.

В феврале 2018 года в Международном суде Стокгольма Нафтогаз одержал важную победу. Газпром должен выплатить компании 2,8 миллиарда долларов. Эта сумма превышает годовой бюджет Украины на образование.

«Газпром отказывается отдавать деньги, но заплатить придется, — уверен бывший норвежский дипломат и юрист Даг Мьяланд (Dag Mjaaland). — Мы позаботились о том, чтобы взять в залог имущество Газпрома за границей. Его стоимость превышает сумму долга. Осталось уточнить формальности».

Есть мнение, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский , у которого практически нет политического опыта, может пойти на компромисс с Путиным и Россией. Но Юрий Витренко из Нафтогаза в это не верит.