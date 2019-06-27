Большинство членов делегации Словакии на сессии ПАСЕ поддержали возвращение России в организацию. Об этом говорится в заявлении словацкой делегации, передает РИА Новости.
Отмечается, что против возвращения российской делегации проголосовал только один представитель Словакии — член оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Мартин Полячик. Он злоупотребил своими полномочиями и подписался под заявлением с критикой Совета Европы за нарушение основных принципов и потерю доверия, отметила словацкая сторона.