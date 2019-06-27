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Словакия опровергла негативное отношение к возвращению России в ПАСЕ 

Lenta.ru + ещё 2 31 минуту назад
Фото: Vincent Kessler / Reuter
Большинство членов делегации Словакии на сессии ПАСЕ поддержали возвращение России в организацию. Об этом говорится в заявлении словацкой делегации, передает РИА Новости.
Отмечается, что против возвращения российской делегации проголосовал только один представитель Словакии — член оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Мартин Полячик. Он злоупотребил своими полномочиями и подписался под заявлением с критикой Совета Европы за нарушение основных принципов и потерю доверия, отметила словацкая сторона.
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В мире , Политика , Совет Европы , РИА Новости , Словакия
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