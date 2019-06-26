Восемь стран покинули ПАСЕ из-за России

Грузии, Литвы, Латвии, Польши и Делегации Эстонии Словакии решили поддержать решение украинских представителей покинуть ПАСЕ из-за России

Делегации этих стран покинули ПАСЕ вслед за Украиной , после принятия резолюции о подтверждении полномочий РФ в полном объеме, сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев.

Он добавил, что представители Украины возвращаются домой, чтобы провести необходимые консультации с парламентариями об их дальнейших действиях в Ассамблее во время следующей сессии.