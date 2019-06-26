Восемь стран покинули ПАСЕ из-за России 

Делегации Эстонии, Грузии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии решили поддержать решение украинских представителей покинуть ПАСЕ из-за России.
Делегации этих стран покинули ПАСЕ вслед за Украиной, после принятия резолюции о подтверждении полномочий РФ в полном объеме, сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев.
Он добавил, что представители Украины возвращаются домой, чтобы провести необходимые консультации с парламентариями об их дальнейших действиях в Ассамблее во время следующей сессии.
Как писал News.ru, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что подтверждение полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало разрывом «санкционной цепи» вокруг Российской Федерации. Он подчеркнул, что теперь у российской делегации появилась возможность полноценно представлять интересы страны и интересы народа в СВ, а также прекратить украинскую пропаганду.