Три десятка украинцев выселили из греческого отеля за демонстрацию флагов родной страны, рассказала в своем фейсбуке одна из них — киевлянка Наталия Подоляк.
По словам женщины, во главе группы из примерно 30 детей из детско-семейного лагеря она заселилась в отель Bomo Calamos Beach Hotel на острове Каламос.
«По приезде мы как всегда с гордостью на своих балконах вывесили наши флаги», — рассказала вожатая.
На восьмой день греческих каникул украинцев кто-то из постояльцев пожаловался администрации отеля на оскорбленное их флагами достоинство. По этой причине персонал гостиницы вошел в номера украинцев в их отсутствие и снял флаги.
«Я была шокирована!» — призналась Подоляк.
В попытке «разобраться» она выяснила, что в частном отеле «свои законы», и в связи с нарушением одного из них украинцы должны покинуть гостиницу.
Некоторое время спустя в отеле появился представитель туроператора Mouzenidis Travel. Он встал на сторону администрации Bomo Calamos Beach Hotel, обвинил украинцев в «политической агрессии» и нарушении спокойствия других постояльцев.
«Рядом стояли представители "великой нации" и кричали: "Молодец, половина отеля с тобой и поддерживает тебя!". Наутро за завтраком нам громко шипели в спину: "Как же мы ненавидим вас, хохлов"», — подытожила Подоляк.