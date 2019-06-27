«Ненавидим хохлов»: украинцев выселили из отеля в Греции

Три десятка украинцев выселили из греческого отеля за демонстрацию флагов родной страны, рассказала в своем фейсбуке одна из них — киевлянка Наталия Подоляк

По словам женщины, во главе группы из примерно 30 детей из детско-семейного лагеря она заселилась в отель Bomo Calamos Beach Hotel на острове Каламос.

«По приезде мы как всегда с гордостью на своих балконах вывесили наши флаги», — рассказала вожатая.

На восьмой день греческих каникул украинцев кто-то из постояльцев пожаловался администрации отеля на оскорбленное их флагами достоинство. По этой причине персонал гостиницы вошел в номера украинцев в их отсутствие и снял флаги.

«Я была шокирована!» — призналась Подоляк.

В попытке «разобраться» она выяснила, что в частном отеле «свои законы», и в связи с нарушением одного из них украинцы должны покинуть гостиницу.

Некоторое время спустя в отеле появился представитель туроператора Mouzenidis Travel. Он встал на сторону администрации Bomo Calamos Beach Hotel, обвинил украинцев в «политической агрессии» и нарушении спокойствия других постояльцев.