В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро

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В Каракасе заявили о новой попытке госпереворота и убийства Мадуро 

ТАСС 20 минут назад
Власти Венесуэлы предотвратили очередную попытку государственного переворота, заявил в среду министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.
Мадуро рассказал, сколько стоила попытка его убийства
"У нас есть видеозаписи, которые представляют собой доказательства передачи оружия и денег [для осуществления переворота]", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Telesur.
По словам министра, план заговорщиков состоял в том, чтобы захватить склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе, а затем освободить из заключения экс-министра обороны Рауля Бадуэля, который в 2009 году был приговорен к длительному тюремному сроку по делу о коррупции, и провозгласить его президентом Венесуэлы.
Родригес отметил, что противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро наняли иностранных наемников для того, чтобы убить главу государства.
"Было три боевые группы — группа "Сукре", группа "Ландер" и группа "Улисес". Целью группы "Сукре" был захват и убийство президента Мадуро", — сказал он. Родригес уточнил, что противники Мадуро наняли для этой цели "израильских, американских и колумбийских террористов".
Помимо главы государства они должны были убить председателя Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо и главу Боливарианской службы разведки Густаво Гонсалеса Лопеса, а также похитить главу МВД Венесуэлы Нестора Ревероля и захватить президентский дворец Мирафлорес.
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В мире , Видео , Венесуэла
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