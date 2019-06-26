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Избран новый генсек Совета Европы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 16 минут назад
Фото: Reuters
Новым генеральным секретарем Совета Европы избрана вице-премьер, глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
Она избрана на ближайшие пять лет, передает ТАСС.
Также председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сообщила, что председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не избран во втором туре вице-спикером ПАСЕ.
«Господин Слуцкий получил 105 голосов за и 154 против, он не получил большинства, поэтому он не избран от Российской Федерации», — сказала глава ПАСЕ.
Глава ассамблеи сообщила, что российская делегация должна выдвинуть нового представителя на пост вице-президента ПАСЕ.
Отметим, что российская делегация, в среду восстановленная в правах в ПАСЕ, успела проголосовать на выборах генсека в последние две минуты.
В среду ПАСЕ отказалась от антироссийской поправки, полностью подтвердила полномочия России. После этого делегации Украины и ряда других стран покинули ассамблею.
Российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ во вторник, Слуцкий был выдвинут на пост вице-спикера ассамблеи.
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В мире , Европа , Леонид Слуцкий , МИД , Комитет госдумы по международным делам , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Хорватия
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