Так не будет. Климкин ответил на ноту России 

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook российскую ноту относительно 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
«В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ. Так не будет», — написал Климкин в Facebook.
Климкин отметил, что российская нота подтвердила нежелание выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении моряков.
Климкин отметил, что международные документы, сторонами которых являются Россия и Украина, позволяют Москве «решить все свои внутренние процедурные аспекты» по вопросу освобождения украинских моряков.
25 ноября 2018 года пограничные катера ФСБ России со стрельбой задержали три военных корабля Украины в Керченском проливе на основании незаконного пересечения российской границы. На борту кораблей находились 24 моряка, все они арестованы и ожидают суда в российских СИЗО.