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Так не будет. Климкин ответил на ноту России 

Рамблер 23 минуты назад
Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook российскую ноту относительно 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
МИД РФ направил Украине ноту по морякам
«В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ. Так не будет», — написал Климкин в Facebook.
Климкин отметил, что российская нота подтвердила нежелание выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении моряков.
Климкин отметил, что международные документы, сторонами которых являются Россия и Украина, позволяют Москве «решить все свои внутренние процедурные аспекты» по вопросу освобождения украинских моряков.
25 ноября 2018 года пограничные катера ФСБ России со стрельбой задержали три военных корабля Украины в Керченском проливе на основании незаконного пересечения российской границы. На борту кораблей находились 24 моряка, все они арестованы и ожидают суда в российских СИЗО.
Комментарии197
В мире , Видео , Украина , Павел Климкин , ФСБ , МИД , ООН , ФСИН
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