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В Венесуэле предотвратили попытку очередного переворота 

ТК «Звезда» + ещё 19 1 час назад
Фото: Rafael Hernandez dpa Globallookpress
Правительство страны получило видеозаписи, которые доказывают передачу оружия и денег для осуществления госпереворота.
Власти Венесуэлы смогли предотвратить попытку очередного переворота.
Президент страны Николас Мадуро заявил, что одними из тех, кто участвовал в попытке добиться смены власти в Венесуэле, является президент Колумбии Иван Дуке вместе с экстремистскими секторами оппозиции. Об этом сообщает телеканал Telesur.
Так, в распоряжении правительства страны оказались видео, которые служат доказательством передачи денег и оружия для совершения государственного переворота.
Кроме того, министр связи и информации Хорхе Родригес отметил, что оппозиционеры завербовали иностранных наемников — «израильских, американских и колумбийских террористов», чтобы убить главу государства Николаса Мадуро.
«Было три боевые группы — группа «Сукре», группа «Ландер» и группа «Улисес». Целью группы «Сукре» был захват и убийство президента Мадуро», — цитирует ТАСС Родригеса.
21 января 2019 года в Каракасе пытались организовать военный мятеж, который не увенчался успехом. После этого Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
В ответ он призвал граждан выйти на акции протеста, в ходе которых провозгласил себя временным президентом страны.
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Комментарии
В мире , Конфликты , переворот в Венесуэле , Николас Мадуро , Иван Дуке , Хорхе Родригес , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , Колумбия
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