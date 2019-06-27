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Геннадий Онищенко прокомментировал демарш семи стран в ПАСЕ 

Вечерняя Москва + ещё 39 39 минут назад
Фото: ТАСС
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что Украина, Грузия и другие страны не смогут помешать возвращению России в ПАСЕ.
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ 27 июня. Подобные действия стали знаком протеста против принятия резолюции о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.
Сессию ПАСЕ покинули представители Украины, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Словакии. Инициатором протеста выступила украинская сторона, передает издание «Невские Новости».
Геннадий Онищенко отметил, что страны, выступившие против возвращения России в ПАСЕ, живут обидой на свое якобы «оккупационное» советское прошлое. Депутат подчеркнул, что как раз советское прошлое дало этим странам стабильную экономику, которую они сейчас разрушают.
Онищенко отметил, что возвращение РФ в ПАСЕ нужно странам ЕС. По его мнению, возвращаться России следует на своих условиях.
— Думаю, нам теперь стоит в большей степени говорить в ПАСЕ от имени Евразийского экономического союза, постепенно вовлекая туда азиатскую часть ЕЭС, — отметил Онищенко в комментарии ФАН.
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Комментарии1
В мире , Геннадий Онищенко , ЕС , Госдума , ЕАЭС
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