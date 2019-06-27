Геннадий Онищенко прокомментировал демарш семи стран в ПАСЕ

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ 27 июня. Подобные действия стали знаком протеста против принятия резолюции о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.

Сессию ПАСЕ покинули представители Украины, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Словакии. Инициатором протеста выступила украинская сторона, передает издание «Невские Новости».

Геннадий Онищенко отметил, что страны, выступившие против возвращения России в ПАСЕ, живут обидой на свое якобы «оккупационное» советское прошлое. Депутат подчеркнул, что как раз советское прошлое дало этим странам стабильную экономику, которую они сейчас разрушают.

Онищенко отметил, что возвращение РФ в ПАСЕ нужно странам ЕС . По его мнению, возвращаться России следует на своих условиях.

— Думаю, нам теперь стоит в большей степени говорить в ПАСЕ от имени Евразийского экономического союза , постепенно вовлекая туда азиатскую часть ЕЭС, — отметил Онищенко в комментарии ФАН.

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