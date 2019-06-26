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Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве 

РИА Новости + ещё 1 16 минут назад
Фото: Reuters
Израиль последние три недели сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своем воздушном пространстве и пытается установить их причину, сообщило национальное Управление аэропортов.
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Власти говорят, что внесли коррективы в процедуры посадки самолетов, и заверяют, что ни одного чрезвычайного происшествия по этой причине не было.
"Перебои ощущаются только в воздухе, а не датчиками на земле. Их воздействие существенно на уровне управления самолетами экипажами и в определенной степени — диспетчирования воздушным движением", — говорится в сообщении.
Управление добавило, что проблема присутствует во всем воздушном пространстве Израиля, к поиску ее причин и способов решения подключены все профильные службы.
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