Перечислены три попытки России расколоть Запад

Американский аналитический центр Atlantic Council («Атлантический совет») пришел к выводу, что Россия использовала фейковые аккаунты, поддельные документы и десятки онлайн-платформ для нанесения ущерба единству Запада. По мнению специалистов, наиболее очевидны шаги российских хакеров в Северной Ирландии. Соответствующая статья научного сотрудника Atlantic Council Бена Ниммо опубликована на портале Medium.

Ниммо утверждает, что Москва в своих целях использовала социальную сеть Facebook, в которой с помощью фальшивых аккаунтов публиковала спорные и подстрекательские материалы. С марта 2018-го по апрель 2019 года в ходе «операции» было размещено минимум три лживых истории об Ирландии , добавил сотрудник центра.

Одной из них является сообщение со ссылкой на пост в Twitter-аккаунте министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона (покинул пост в мае). В его твите якобы говорится, что содействие россиянам в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию оказали боевики Подлинной Ирландской республиканской армии (ИРА). Однако такую публикацию Уильямсон никогда не делал, иначе ее бы сразу подхватили подписанные на главу ведомства журналисты, отметил Ниммо.

Еще одним доказательством своей правоты Atlantic Council называет якобы отправленное в августе 2018 года письмо главному переговорщику Евросоюза по вопросам Brexit Мишелю Барнье. Автором послания стала глава Демократической юнионистской партии Ирландии (DUP) Арлин Фостер . В этом письме она заявляет, что Северная Ирландия готова выйти из состава Великобритании на определенных условиях, которые партия пришлет Барнье позже. Новость, опубликованная в сети, вызвала большой резонанс и породила ряд комментариев, например, о том, что Северная Ирландия после Brexit получит особый статус в Евросоюзе. Однако никакого письма Фостер не посылала, добавили аналитики.

Третья попытка поссорить Европу произошла спустя год после первой. В апреле было опубликовано приглашение Подлинной ИРА для боевиков запрещенного в России «Исламского государства» присоединиться к ней и сражаться на ирландской земле. Статья появилась в аккаунте-однодневке и стала его единственным постом.