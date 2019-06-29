Мэй дала Путину обещание по Сирии

«Как два постоянных члена СБ ООН, они обсудили международные проблемы, в том числе важность сохранения Ирана в ядерном соглашении и необходимость для президента Путина сдерживать нападение [президента Сирии Башара] Асада на Идлиб», — передает РИА «Новости» текст заявления офиса британского премьер-министра.

«Премьер-министр подчеркнула, что Великобритания жестко ответит на любое будущее использование режимом химического оружия», — добавил офис Мэй.

Москва ранее подчеркивала, что вбросы о применении отравляющих веществ якобы сирийскими правительственными силами нацелены на то, чтобы выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Напомним, 7 июня Мэй ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии . Менее чем через месяц Мэй уходит с должности главы британского правительства, и состоявшаяся в пятницу беседа с российским лидером, вероятно, станет последней для нее на этом посту.

По информации Press Association, в ходе встречи с Владимиром Путиным Мэй заявила, что в нынешних условиях нормализовать отношения России и Британии невозможно.