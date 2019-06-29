Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэй дала Путину обещание по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 46 37 минут назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «Группы двадцати» в японской Осаке заявила, что Британия ответит на любое использование химического оружия в Сирии.
«Как два постоянных члена СБ ООН, они обсудили международные проблемы, в том числе важность сохранения Ирана в ядерном соглашении и необходимость для президента Путина сдерживать нападение [президента Сирии Башара] Асада на Идлиб», — передает РИА «Новости» текст заявления офиса британского премьер-министра.
«Премьер-министр подчеркнула, что Великобритания жестко ответит на любое будущее использование режимом химического оружия», — добавил офис Мэй.
Москва ранее подчеркивала, что вбросы о применении отравляющих веществ якобы сирийскими правительственными силами нацелены на то, чтобы выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Напомним, 7 июня Мэй ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии. Менее чем через месяц Мэй уходит с должности главы британского правительства, и состоявшаяся в пятницу беседа с российским лидером, вероятно, станет последней для нее на этом посту.
По информации Press Association, в ходе встречи с Владимиром Путиным Мэй заявила, что в нынешних условиях нормализовать отношения России и Британии невозможно.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В антироссийских протестах Грузия нашла украинский след В Белом доме ответили на приглашение Трампа на 75-летие Победы в Москву Трамп захотел встретиться с Ким Чен Ыном
Комментарии19
В мире , Европа , Политика , Тереза Мэй , Владимир Путин , Совбез ООН , Консервативная партия , РИА Новости , Иран , Осака , Сирия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин обсудили судьбу украинских моряков13
У «слуги народа» обнаружили двойное гражданство86
Грузинская диаспора обратилась к Путину с призывом114
Британский журналист перебил Путина и пожалел213
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии161
Видео
00:32
Путь к Шереметьево затопило
Происшествия
05:42
€5000 в день. Соцсети заполонили секс-вербовщики
Интернет Наука и техника
01:38
Московская погода побила три рекорда
Погода Новости Москвы
05:13
«Очень глупо»: Трамп о встрече с Путиным
В мире
03:48
Медведчук рассказал о важном сигнале для Киева
В мире Украина
01:51
Британский журналист перебил Путина и пожалел
Политика
00:59
Кикабидзе назвал гостеприимство минусом Грузии
В мире Кавказ
00:20
Кадыров отреагировал на слова Путина о предательстве
Политика
00:34
Сколько Алибасовы заработали на «отравлении»
Шоу-бизнес
04:11
Шатунова экстренно госпитализировали
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение