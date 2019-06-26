Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ по поводу обращения с Полом Уиланом

Американское посольство в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с "ненадлежащим обращением" в СИЗО с арестованным гражданином США Полом Уиланом. Об этом в среду сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

"Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО. Мы попросили расследовать эту ситуацию и обеспечить безопасность и защиту г-на Уилана", — говорится в сообщении.

Уилан числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством комплектующих для автомобилей. У него гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании.