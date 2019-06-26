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Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ по поводу обращения с Полом Уиланом 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Американское посольство в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с "ненадлежащим обращением" в СИЗО с арестованным гражданином США Полом Уиланом. Об этом в среду сообщается на странице дипмиссии в Twitter.
"Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО. Мы попросили расследовать эту ситуацию и обеспечить безопасность и защиту г-на Уилана", — говорится в сообщении.
Уилан числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством комплектующих для автомобилей. У него гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании.
28 декабря 2018 года он был задержан сотрудниками ФСБ России, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
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Комментарии
В мире , Политика , США , ФСБ , МИД , ФСИН , Москва
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