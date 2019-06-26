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«Дайте денег»: в Сети появилось обращение Зеленского к Коломойскому 

Рамблер + ещё 2 20 минут назад
В Сети опубликована видеозапись о том, как участники студии «Квартал 95» во главе с Владимиром Зеленским просят у украинского олигарха Игоря Коломойского помощи в возврате денег, которые им задолжало руководство канала «1+1». При этом один из артистов предложил предпринимателю организовать прямую выплату.
По данным «Московского комсомольца», запись, датированная 2018 годом, была распространена людьми Коломойского по украинским СМИ. На видео по очереди вступают участники «Квартала 95», сначала поздравляя олигарха с днём рождения, а затем прося его повлиять на руководство канала.
«Повлияйте хоть как-нибудь на канал "1+1", пусть они нам дадут хотя бы маленькую часть денег, которую они должны», — отметил Евгений Кошевой.
«Здоровья! Потому что, как говорится, здоровье не купишь. Можно купить машину, телепередачу хорошую или хотя бы заплатить за ту, которую уже купили», — шутит Валерий Жидков.
«Можно нам на студию траншик из Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, а мы потом разберёмся с «1+1», — заявил Мика Фаталов.
В конце видеозаписи на кадрах появляется сам Владимир Зеленский, который желает, чтобы у Коломойского было «всё как прежде», а у студии «Квартал 95» «хоть что-нибудь поменялось».
Комментарии
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Евгений Кошевой
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