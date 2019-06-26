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Меркель отметила отсутствие прогресса по «Минску» для отмены санкций 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Санкции в отношении России будут оставаться в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге.
«Всем было бы приятно, если бы санкции не нужно было вводить, в том числе и мне», — сказала она.
По её словам, ограничительные меры были введены, поскольку «территориальная целостность Украины была нарушена».
Как отметила Меркель, санкции «правильны и важны до тех пор, пока не будут выполнены минские договорённости».
«Мы уже говорили с новым украинским президентом. Однако ситуация сейчас такова, что перемирия (в Донбассе. — RT) до сих пор нет, нет достаточного прогресса для снятия ограничительных мер», — добавила канцлер.
Как ранее подчёркивала Меркель, ФРГ и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.
Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1
В мире , Ангела Меркель , Бундестаг
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