Меркель отметила отсутствие прогресса по «Минску» для отмены санкций

Санкции в отношении России будут оставаться в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель , выступая в бундестаге

«Всем было бы приятно, если бы санкции не нужно было вводить, в том числе и мне», — сказала она.

По её словам, ограничительные меры были введены, поскольку «территориальная целостность Украины была нарушена».

Как отметила Меркель, санкции «правильны и важны до тех пор, пока не будут выполнены минские договорённости».

«Мы уже говорили с новым украинским президентом. Однако ситуация сейчас такова, что перемирия (в Донбассе. — RT) до сих пор нет, нет достаточного прогресса для снятия ограничительных мер», — добавила канцлер.

Как ранее подчёркивала Меркель, ФРГ и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.

Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.