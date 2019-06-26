ПАСЕ дали совет по России

Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочии российской делегации, которые были оспорены во вторник рядом представителей ПАСЕ.

"Комитет предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были подтверждены", — сообщается на сайте ассамблеи.

При этом в проекте резолюции, подготовленной комитетом, содержится призыв к России "выполнить рекомендации", сформулированные в резолюциях, которые были приняты ПАСЕ в 2014 и 2015 годах. Российская делегация без какого-либо дальнейшего промедления должна вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи и вступить в содержательный диалог по выполнению своих обязательств", — указывается в документе.

Его авторы призывают Москву отпустить украинских моряков, задержанных за нарушение российской морской границы, немедленно заплатить все взносы в бюджет Совета Европы, сотрудничать с Совместной следственной группой по катастрофе MH17 над Донбассом, "принять меры по недопущению нарушений прав ЛГБТ-сообщества, особенно в Чеченской Республике, а также расследовать преступления, совершенные в прошлом", взаимодействовать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова

Первый день работы ПАСЕ

В первый день работы июньской сессии ассамблеи был принят доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Она гарантирует национальным делегациям три ключевых права — быть представленными в ассамблее, голосовать и выступать. После этого РФ подала заявку на участие в сессии ПАСЕ, во вторник российская делегация вошла в зал заседаний ассамблеи.

Однако ряд депутатов ассамблеи оспорили полномочия россиян, после чего, согласно правилам организации, двум комитетам ПАСЕ — по регламенту и мониторингу — поручено составить доклады по вопросам полномочий. Как пояснил ТАСС источник в ПАСЕ, скорее всего, эти доклады будут объединены в один и представлены в течение 24 часов, затем состоится голосование. Это произойдет 26 июня, то есть в день, когда должно пройти голосование по кандидатуре нового генсека Совета Европы.

По мнению собеседника ТАСС, в докладах "могут содержаться предложения об ограничении полномочий представлять ПАСЕ и Совет Европы в иных организациях, наблюдать за выборами, выступать в качестве докладчика, выдвигать проекты резолюций, направлять депутатские запросы".

Ранее в российской делегации неоднократно подчеркивали, что она покинет Страсбург в случае хоть каких-то ограничений своих полномочий. Уход российской делегации из ПАСЕ поставит вопрос о дальнейшем пребывании России в самом Совете Европы.