В Германии идет тихая гражданская война

Буквально за несколько дней политическая картина в Германии изменилась. Если смотреть на все это со стороны, то можно написать «изменилась до неузнаваемости». Если знать приводные силы изменений, то все будет выглядеть потрясающе логично. Логично, но мерзко.

Помните — не так давно застрелили главу административного округа Кассель и соратника Ангелы Меркель по ХДС Вальтера Любке? Арестовали уже второго подозреваемого по этому делу. И — как удобненько получилось — он, конечно, оказался связан с «правоэкстремистской сценой». Ничего не попишешь — действительно связан — причем за это отсидел с 2006 года. Понятное дело — газеты начали писать про «правый террор», все дела, а канцлерин Меркель заявила, что теперь с правой политической сценой «надо бороться, отринув все табу».

Прошу вас запомнить вот это выражение Ohne Taboo. Мало того, что это прямое приглашение на охоту на ведьм. Оно еще и глубоко лживое и лицемерное. Почему? Потому что личность предполагаемого преступника увязывают с так называемым «делом NSU — Nationalsozialistischer Untergrund» — делом самопровозглашенного нацистского подполья, в котором участвовало от силы человек пять, из которых в живых осталась только одна дама. Они занимались убийствами иммигрантов — начиная с турецких торговцев шавермой и заканчивая убийством женщины-полицейской при исполнении. Это было в 1998-2011 годах и закончилось разгромом террористической ячейки с совершенно случайной гибелью основных участников до суда. После чего никаких нацистов в Германии не осталось вовсе. Во всяком случае, ультраправыми стало быть немодно — ровно до того момента, когда иммиграционная волна 2015 года начала накрывать социальные институты Германии и появились первые недовольные.

Но, связывая убийство политика Любке с делом NSU, канцлер Германии не сказала одну вещь: все материалы дела NSU закрыты для публики и прессы на 120 лет. Кто тут возмущался, что некоторые дела НКВД закрыты на 50? Получите пример цивилизованной страны.

А как же бороться, «отринув табу», с наследием NSU, если само дело закрыто на век с лишним? Кстати, а почему оно закрыто? Дело в том, что по ходу следствия утекли, например, вот такие любопытные детали преступлений новых нацистов: как минимум, в двух случаях убийств турецких шашлычников в шаговой доступности находились агенты службы по защите Конституции (так в Германии называется политический сыск). И никто даже не задал вопрос: а что они там делали? Но дальше больше — когда двое членов банды расстреляли прямо на площади в автомашине женщину-полицейскую, рядом, кроме агентов политического сыска Германии, находилось два секретных агента американских спецслужб, которые все это наблюдали. Или руководили? Нет ответа — приходите через 120 лет, поговорим. Потому что табу.

То, что крайне правое движение, все эти неонацисты и прочие брутальные ребята — изобретение немецких спецслужб послевоенного времени, подтверждает и то, что партия NPD, максимально правая, которая возможна по закону, будучи привлеченной к суду за серию выступлений (не преступлений) оказалась на 20 процентов состоящей из агентов управления по защите Конституции под прикрытием (а партийная верхушка — на 100 процентов). И это не фантазии, это то, что сто раз писалось в немецкой прессе, заслуживающей доверия. И многое говорит о корнях местного «нацизма».

За неимением реального внятного нацизма в Германии, ярлык стали вешать уже на всех несогласных и всех, кто остался в центре, когда политики больших партий побежали за Гретой Тунберг и ее совершенно левой клиентурой. И тут происходит логичное событие.

На территорию гигантского предприятия под названием «Гарцвайлер» вторглось около двадцати тысяч хорошо упакованных молодых людей в одинаковых комбинезонах и в масках якобы от пыли: одна организованная группа занималась штурмом оборудования для добычи угля, другая блокировала на двое суток ж/д ветку, по которой уголь отправляется на электростанцию, которая питает всю Норд Рейн Вестфалию, третья вытаптывала поля фермеров, четвертая нападала на полицию, которая прибыла предотвратить несчастные случаи (от краев карьера — 50 метров обрыв), пятая — маршировала по ближайшим деревням (это называется «тактика открытой ладони» — пять групп — пять пальцев с целью рассеивания полицейских формирований).

Результат — как минимум массовое нарушение четырех законов местного уголовного кодекса и восемь покалеченных полицейских.

Угадайте — кто это был? А это были девочки-одуванчики из движения FFF («Пятницы за будущее») Греты Тунберг, у которого есть собственный местный климат-фюрер Лиза Нойбауэр. Эти девочки объединились с эко-террористами из движения Ende Gelände, известным нападениями на промышленные предприятия, которые, по их мнению, не вписываются в график выхода из «грязной экономики». И что самое интересное — за ними стоят все те же левые группы, которые разносили Гамбург на G20 в 2017 году.

Самое любопытное — основные «народные» газеты сюсюкают с ними, называя их «активистами», вместо того чтобы сказать, что они, как минимум — правонарушители, нападающие на полицию, вторгающиеся в пределы частной собственности и препятствующие работе стратегически важных предприятий (за каждый из эти пунктов — есть отдельная статья УК). А то, что они били полицейских… «так они же дети».

Мы все можем представить, что бы было, если за все время существования партии AfD хоть один аэфдешник подрался бы с ментом — «насилие, правый переворот, марш нацистов» и так далее. А тут тишина и умильные гримаски политиков и газетчиков. Стоит ли удивляться, что симпатии к партии AfD настолько сильны в силовых структурах? Как писал один из комментаторов Die Welt:

«Партии AfD следовало бы хоть один раз выйти с климатическими активистами имени Греты Тунберг вместе, с плакатиками «Вы украли наше будущее», чтобы экологов разогнали раз и навсегда».

А пока опубликована статистика, сколько было нападений на политиков и офисы — больше всего на AfD — 150, и меньше всего на Linke Левых — 18. То есть, вы понимаете — кто тут на кого нападает.

Ставка на «зеленую» повестку уже приносит плоды в виде раскола правящей партии. Потому что Меркель в своих популистских танцах с «детишками за климат» сдвинула партию ХДС настолько влево, что когда нынешний лидер партии, дама по кличке АКК (полное имя непроизносимо) сказала, что пора Христианско-Демократической партии вернуться на свое место — в консервативный центр политики, ее обвинили…. правильно — в заигрывании с правыми экстремистами.

Лево-зеленое безумие, которое так по-матерински одобряла матушка Меркель, основанное на антинаучных, глубоко демагогических лозунгах, уже вышло из-под контроля. Идея, которую даже самые ярые активисты не могут объяснить человеческим языком, овладевает темными и тупыми массами. И это очень неприятный симптом, напоминающий предыдущие этапы увлечений немцев идеалистическими теориями.

Кстати по этому поводу писательница из Калининграда Ханна Арендт , автор прекрасного термина «обыденность зла», однажды сказала:

«Именно немцы любят создавать себе возвышенные цели. Эта склонность регулярно приводила к бедствиям в истории».

Bingo, Ханна Павловна!