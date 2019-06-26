Зеленскому дали совет, как стать самым успешным президентом

По его словам нардепа, украинцам необходимо почувствовать существование справедливости в стране, увидеть экономический рост и повышение зарплат.

Три момента — экономический рост, занятость и справедливость. Если Зеленскому удастся это решить, он войдёт в историю Украины как самый успешный президент, — цитирует Геращенко NewsOne.

Как писал News.ru, зарплата за первый месяц работы Зеленского составила 12,7 тысяч гривен, это порядка 30 тысяч рублей. Сообщалось, что из оклада удержано 2,4 тысячи гривен сборов и налогов.