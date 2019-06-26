Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленскому дали совет, как стать самым успешным президентом 

News.ru + ещё 1 56 минут назад
Фото: globallookpress.com
Депутат Верховной рады Антон Геращенко дал несколько советов президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые помогут ему войти в историю в качестве самого успешного лидера страны.
По его словам нардепа, украинцам необходимо почувствовать существование справедливости в стране, увидеть экономический рост и повышение зарплат.
Три момента — экономический рост, занятость и справедливость. Если Зеленскому удастся это решить, он войдёт в историю Украины как самый успешный президент, — цитирует Геращенко NewsOne.
Как писал News.ru, зарплата за первый месяц работы Зеленского составила 12,7 тысяч гривен, это порядка 30 тысяч рублей. Сообщалось, что из оклада удержано 2,4 тысячи гривен сборов и налогов.
News.ru: последние новости
Жена Саакашвили назвала условия для сотрудничества с РФ Мэр Тбилиси обратился с призывом к туристам из России Кикабидзе: не стоило привозить к нам российских депутатов
В мире , Украина , Антон Геращенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцы кафе в Грузии пожалели о сборе для россиян122
Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
Жена Саакашвили поставила России условие145
Сокрушительное поражение: Эрдоган сдал Стамбул11
Отдых в летнем лагере кончился для ребенка параличом
Видео
03:11
МИД увидел след США в распространении Эболы
Политика
00:49
«Мерзкая карлица». Жена Доренко ответила Соловьеву
Общество
02:59
Россиянам запретят посещать Байкал
Экология Общество
05:20
Трамп пообещал Ирану уничтожение
В мире Азия
01:57
Допрос отравителя газировкой попал на видео
Происшествия
01:40
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Политика
01:40
Молдавия оправдалась за голос в пользу России в ПАСЕ
В мире
00:11
Росгвардейцы украли шампунь и попались
Происшествия
01:07
Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом
Общество
03:26
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение